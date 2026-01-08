朝ドラ『あんぱん』での演技が話題となり、“国民の弟”とも称される中沢元紀さん。次代を担う存在として期待される中沢さんの素顔に迫ります。“国民の弟”とも評された朝ドラの好演で注目度急上昇！2025年上半期の連続テレビ小説『あんぱん』で演じたのは、家族思いの柳井千尋。海軍に志願する昭和の青年になりきるため、2か月で8kgも増量して挑んだ。「どの現場に行っても『朝ドラ見たよ』と言われて、その影響力を肌で感じてい