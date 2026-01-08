福岡県久留米市の九州道下りで車が炎上し、運転席にいた1人の死亡が確認されました。8日午後3時20分ごろ、久留米市高良内町の九州道下りで「路肩に止まっている車の中で人がぐったりしていた。車は燃えていた」とほかの車の運転手から消防に通報がありました。消防が駆けつけ、火は通報からおよそ30分後に消し止められましたが、警察によりますと、運転席にいた1人の死亡が確認されました。身元は分かっていません。この影響で、九