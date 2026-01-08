中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月8日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は8日の記者会見で、ロシアがこのほど、日本軍国主義による戦争犯罪を2026年も引き続き明るみに出す方針を示したことについて、歴史の真相を守るロシアの正義の行動を中国は高く評価すると表明した。毛氏は次のように述べた。今年は東京裁判の開廷から80周年に当たる。極東国際軍事法廷による日本戦犯の裁判は、被害国の人々