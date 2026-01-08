富山湾の冬の味覚、寒ブリは不漁が続いていて今シーズン「ひみ寒ぶり宣言」は、まだ出ていません。多くの観光客が訪れて需要が高まる中、関係者は豊漁と一日も早い宣言の発表を願っています。 あぶらののった肉厚の刺身に出汁にくぐらせたしゃぶしゃぶ。様々な料理が楽しめる「富山湾の王者」、「ひみ寒ぶり」。例年、この「ひみ寒ぶり」を求めて全国から多くの客が氷見を訪れています。しかし、今シーズンはブリの