8日の県内は上空に寒気が流れ込んだ影響で荒れた天気となりました。10日からの3連休はより強い寒気が流れ込む影響で冬の嵐となり新潟市で予定されている「二十歳のつどい」を直撃するおそれも。影響を心配する声が上がっています。雪が舞う8日朝の新潟市。強い風にあおられ傘をさすのもままならない人も。8日の県内は冬型の気圧配置と上空に寒気が流れ込んだ影響で荒れた天気となりました。南魚沼市では視界が悪くなるほど雪が降り