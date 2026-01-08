韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は7日、上海で開催された中韓イノベーション・起業フォーラムに出席した。中国新聞社が伝えた。フォーラムにはスマート製造、新素材、人工知能（AI）、医療・ヘルスケア、文化クリエーティブ、消費サービスなどの分野から中韓両国の企業代表ら約300人が参加した。フォーラム終了後、李大統領は中国企業の展示した各種ハイテク製品を見学し、人型ロボットと握手を交わした。（提供/人民網日本