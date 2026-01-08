６月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）で、スペイン代表のゴールマウスを守るのはだれか――。いまスペインでは、こんな議論が熱を帯びている。現在、絶対的守護神として君臨しているのはアスレティック・ビルバオに所属するウナイ・シモン（28歳）だ。20年11月に代表デビューを飾ったU・シモンは、21年のEURO、22年カタールW杯、24年のEUROと、直近のメジャー大会すべてで正守護神に君臨。EURO24では優勝に貢献した。