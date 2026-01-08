深刻な人材不足に燃油価格や人件費の高騰…運輸業界は様々な課題を抱えています。どう打開していくのか業界の関係者が集まった賀詞交歓会で聞きました。鹿児島市で開かれた賀詞交歓会には、県内のバスやタクシー、トラックなど運輸業界の関係者が集まりました。（県交友会中村博之会長）「人を増やす、（労働）時間を延ばすという従来の発想から一歩進んで人手不足を前提とした対応策を具体的に講じていくことが重要」