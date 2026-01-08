1月8日夕方、静岡県藤枝市の交差点で軽乗用車が歩行者をはねる事故があり、警察は車を運転していた69歳の女を逮捕しました。 8日午後4時頃、藤枝市小石川町の信号がある交差点で、軽乗用車が道路を横断していた女性（82）をはねる事故がありました。 女性は全身を打ち、意識不明の重体です。 警察は過失運転傷害の疑いで、軽乗用車を運転していた藤枝市内に住む女（69）を逮捕しました。警察の調べに対し、容疑を認めているとい