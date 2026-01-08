県内で「麺屋剛」など3店舗を運営する「剛一家」が破産手続きの申し立てを行うことがわかりました。長引く原材料の高騰などが経営に大きな影響を与えたようです。破産手続きの申し立てを行うのは鹿児島市の「麺屋剛」・「鹿児島ジャンクそば麺屋剛」など3つのラーメン店を運営する「剛一家」です。2007年に創業し約20年にわたり多くの人に親しまれていました。東郷剛代表によりますと原材料費や人件費の高騰でここ数年