かつお節の生産量が日本一の枕崎市。8日、カツオの初競りが行われ、威勢のいい掛け声と共に次々とカツオが競り落とされました。水揚げされた冷凍カツオ490トンが競りにかけられ、最高値は1キロ257円でした。枕崎市漁協によりますと、カツオの水揚げ量は、2025年より4000トン多い約4万5000トンだったということです。（枕崎市漁協・市田恵八朗組合長）「製造して販売する加工店も大変だろうが船も燃油が上がっているしなかなか