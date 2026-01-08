十日えびすを前に、阪急大阪梅田駅には８つの神社の福娘が集合です。阪急大阪梅田駅の１階には、ずらりと行列ができていました。その先では、豊中戎や吹田戎など、阪急沿線にある８つのえびす神社の福娘が並び、訪れた人に福笹を配っていました。この催しは、１月９日から始まる「十日えびす」に向けて、福娘から一足早く福を授けてもらおうと企画されたもので、１９９９年から行われています。配られた福笹には「縁起物引