1月末の全国大会に挑む特別支援学校のサッカー部に対して、地元の企業が支援金を贈呈しました。 希望が丘高等特別支援学校のサッカー部に支援金を贈呈したのは、地元・諫早市に本社を置くヤベホームとライムイシモトです。 ひとりひとりと握手を交わしエールを送ります。 「がんばってね」 希望が丘は去年11月の知的障害者のサッカーの九州大会で準優勝し、全国大会に出場