新潟市中央区の新潟伊勢丹で『春の院展』が開かれています。80回目となる今回は、日本を代表する画家の作品や一般公募から選ばれた作品、130点が並んでいます。【氏田陽菜アナウンサー】「会場には、ここでしか見られない、新潟にゆかりのある先生が描いたスケッチ原画も展示されています」【訪れた人】「すばらしい。毎年見に来ているが、いつもより力を入れた作品が多いと思う」春の院展は1月12日まで開かれていて、10日と