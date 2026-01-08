新潟県佐渡市で珍しい小正月の伝統行事が行われ、五穀豊穣や無病息災を願いました。1月7日、佐渡市両津地区野浦で行われたのは、小正月の伝統行事『旗振り西之神』です。集落の家々を回り、“西之神”と書かれた旗がついた5mほどの竹を振って五穀豊穣や無病息災などを願うもので、この地域ならではの珍しい伝統行事です。関係者によりますと、約18年前までは地元の子どもたちが担当していましたが、子どもが少なくなっていることか