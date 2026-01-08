新潟県見附市は8日、上北谷地区を中心に配水しているポンプが故障した影響で、9町内・約660世帯が8日午後8時以降に断水する見込みであると発表しました。 断水する見込みなのは、見附市の太田町、本明町、池之島町、河野町、宮之原町、牛ヶ嶺町、神保町、杉澤町、堀溝町の9町内・約660世帯です。見附市によりますと、この地域に配水しているポンプの制御盤が故障した影響で、浄水場から送られてくる水を配水池にくみ上げることが