冬型の気圧配置となり寒気が流れ込んでいるため、新潟県内は山沿いを中心に大雪となりました。次の3連休には冬の嵐が直撃し、厳しい寒さが続くことが予想されていますが、こうした中、注意したいのが低体温症です。 冬型の気圧配置となり、寒気が流れ込んだ1月8日の県内。山沿いを中心に大雪となり、正午までの6時間に妙高市関山では28cmの降雪を観測しています。南魚沼市でも積雪が増え、除雪作業に汗を流す人の姿が見られました