インタビューに応じるハマス幹部ムハンマド・ナザール氏＝7日、カタール・ドーハ（共同）【ドーハ共同】パレスチナ自治区ガザの停戦発効から10日で3カ月となるのを前に、イスラム組織ハマス幹部ムハンマド・ナザール氏が7日、カタール首都ドーハで共同通信の単独インタビューに応じた。ガザ和平計画「第2段階」で注目されるハマスの武装解除には慎重な姿勢を示した。多くの戦闘員らを失ったが「抵抗を継続する力がある」と主張、