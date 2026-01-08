セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）は８日、２０２６年２月期の最終利益見通しを前期比５６％増の２７００億円に上方修正した。傘下のスーパーストア事業再編に伴い、店舗用地や株式などの売却益が想定よりも上振れた。２５年１０月時点の予想では、２６５０億円だった。８日に発表した２５年３〜１１月期連結決算は、売上高にあたる営業収益が前年同期比１１・２％減の８兆５０９億円だった。イトーヨーカ堂を含むスーパ