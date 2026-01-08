藤岡弘、（79）が8日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた米映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」公開記念舞台あいさつに、長女の天翔愛（24）長男の藤岡真威人（22）次女の天翔天音（20）三女の藤岡舞衣（17）の“藤岡ファミリー”で登壇した。日本人として初めて全米映画俳優組合に入った藤岡は、世界的な巨匠として知られるジェームズ・キャメロン監督（71）と長年、家族ぐるみで付き合ってきた。大親友と言っても過