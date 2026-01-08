福岡県警の年頭視閲が8日に行われ、住友一仁本部長はSNS型投資・ロマンス詐欺などへの対策を連携して行うよう訓示しました。 福岡市の福岡国際センターで行われた福岡県警の年頭視閲には、警察官およそ360人が参加しました。住友一仁本部長は、県内の暴力団の勢力が過去最少を記録するなど一定の成果を示しました。一方で、SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数や被害額、ストーカー・DVの相談件数は増加傾向に