伊藤樹投手（秋田・美郷町出身） プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した美郷町出身の伊藤樹投手が新人合同自主トレに参加しました。 本拠地「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で新人合同自主トレが始まり、８日は１１人の新人選手がトレーニングを行いました。早稲田大学からドラフト２位で入団した美郷町出身の伊藤樹投手も早速、キャッチボールやノックなどで汗を流