ぺレイラ・ポルトガル中銀総裁 ユーロ圏は物価安定の状況にある インフレ率が目標の2％前後に落ち着くとＥＣＢは見込んでいる インフレ率がこのまま推移するなら、金融政策を変更する理由はない 金融政策は経済を支援するために必要な措置をすでに講じた 現在必要なのは、各国政府とＥＵが成長力を高める構造改革を進めることだ