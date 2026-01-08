ユーロがやや買われる、失業率予想下回る＝ロンドン為替 日本時間午後７時に発表された一連の欧州経済統計で、１１月ユーロ圏失業率が6.3％と前回および市場予想6.4％から低下した。また、１２月のユーロ圏消費者信頼感確報値が-14.6速報値から予想外に-13.1に上方改定された。これらの結果を受けて、ややユーロが買われている。 EUR/USD1.1679EUR/JPY183.10EUR/GBP0.8689