ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）の公式インスタグラムが8日に更新され、エレクトーンのお兄さん・多田憲伸のイメチェン姿が公開された。【写真】『おはよう朝日です』エレクトーンのお兄さん・多田憲伸のイメチェン姿番組公式は「イメチェンしたてほやほやの憲伸くん少し照れながら撮らせてくれました」と近影を紹介。「前髪が変わると大きくイメージが変わりますよねあすの憲伸くんの