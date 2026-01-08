『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「リムジンバスが歩道に…5人ケガ建物に衝突し損壊」についてお伝えします。◇◇◇歩道に乗り上げ、道路脇の建物に突っ込んだ空港リムジンバス。フロントガラスが割れるなど、激しく損壊しています。7日午後8時40分ごろ、兵庫県神戸市で、関西空港から神戸三宮駅に向かっていたリムジンバスが歩道に乗り上げ、ビルに突っ込みました。バスには乗客14人が乗っていて、このうち