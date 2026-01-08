日経平均株価、2日連続の値下がりです。きょうの日経平均株価は、きのうより800円以上安い5万1117円で取引を終えました。2日連続の値下がりで、下げ幅は一時900円を超える場面もありました。年明け以降、月曜・火曜の2日間で2000円以上値上がりし、最高値圏を推移していたことから、きのうに続き利益確定の動きが広がりました。また、レアアースをめぐる日中関係への懸念も相場全体の重しとなりました。