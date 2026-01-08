エブリィでは今月、今年にかける挑戦者をシリーズでお伝えします。きょうは上市町出身で、サッカーJ1アビスパ福岡に所属する碓井聖生選手です。去年はカターレからの移籍直後にゴールを決め、存在感を示しましたがけがをするなど悔しさも味わいました。J1で成長を続ける碓井選手に、夢と富山への思いを聞きました。 J1・アビスパ福岡に所属する上市町出身の24歳、碓井聖生選手。今シーズンも契約