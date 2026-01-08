『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「維新の議員“国保逃れ”疑惑兵庫県内の地方議員4人」についてお伝えします。◇日本維新の会吉村洋文代表「一生懸命真面目に働いて国保を納めている方が多くいらっしゃる中で“国保逃れ”のような脱法行為は絶対に許されないと思っておりますので。“国保逃れ”のような実態があれば厳しく処分していきます」日本維新の会・吉村代表が厳しい言葉を述べたのは、いわゆる