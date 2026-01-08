高岡市のアルミ建材メーカー三協立山は、50歳以上の社員を対象に今年3月、150人を上限に希望退職を募ると発表しました。三協立山が希望退職を募るのは、今年5月末時点で50歳以上65歳未満の社員で、150人を上限としています。募集期間は、今年3月2日から13日までです。希望退職を募る理由として三協立山は、建材事業と欧州子会社の低い収益性が経営を圧迫しているとして業績回復へ収益構造改革を進めるためとしています