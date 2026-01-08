藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。1月6日（火）の同番組では、ちゃんみなが登場した新春2時間スペシャルの未公開トークが放送された。自身の結婚式では、派手さを好む韓国式の演出とのギャップに苦労したようで…。【映像】美しさに横澤夏子が声を失った、バージンロードを歩くちゃんみな1歳の女の子を育てるちゃんみなは、韓国人アーティストである夫と2025年11月に韓国で挙げた結婚式