²¬»³»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ê¤É¤Ç¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷À­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¡£½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ï¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Î¸µÍÑÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¡¢²¬»³»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãå°á¤Î¾å¤«¤éÂÎ¤ò¿¨¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉÕ¶á¤Î¥Ó¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç½÷À­¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï