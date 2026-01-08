2月3日の節分を前に、香川県産の食材を使った「さぬきまるごと恵方巻」と、スイーツの「恵方ロール」が今年も発表されました。 【写真を見る】今年も販売県産食材を使った「さぬきまるごと恵方巻」とスイーツの「恵方ロール」52店舗が参加【香川】 新作の「さぬきもち麦しあわせ巻」です。酢飯に「讃岐もち麦ダイシモチ」が入っています。この取り組みは香川県が県産食材の消費拡大などを目的に毎年