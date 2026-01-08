ジェフユナイテッド千葉は8日、GK鈴木椋大との契約更新を発表した。鈴木は昨季のJ2リーグで5試合に出場していた。鈴木はクラブを通じ、「明けましておめでとうございます!2026シーズンも、ジェフの一員としてプレーすることになりました。2025シーズン、目標であったJ1昇格を成し遂げられたのは、ファン・サポーターの皆様をはじめ、クラブに関わる全員が一つになって戦い抜いた結果だと確信しています。2026シーズンは、より