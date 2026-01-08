2月に開かれるバレエの国際大会に出場する光市出身の村上冬一さんが、大会を前に下松市長を表敬訪問しました。現在、ベルギーにある「MOSA BALLETSCHOOL」に留学をしている村上 冬一さんは光市出身。下松市内のバレエ教室「yoshimura dance center」で4歳からバレエを学び始め、これまで「ユースアメリカグランプリ2019」の国内予選優勝などの成績を修めています。村上さんは去年10月に、スイスで開かれるバレエの世界