【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、4月8日に2ndアルバム『Banquet』をリリースする。 ■ユニット曲「HERO SUIT」の8人バージョンも 今作は、日本テレビ 10月期ドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマとして起用され大ヒット中の「Only You」や、最高難易度のダンスにチャレンジした楽曲「J.O.K.E.R.」「DANGER」など2024年リリースの1stアルバム『Parade』以降にリリ