子どもたちが2026年の抱負や願いを漢字一字で表した書道展が山口市で開かれています。山口市菜香亭で開かれている恒例の書道展。今年で8回目の開催です。市内の小学5,6年生が新年の目標や願いを漢字ひと文字に込めました。「野球でヒットを打ちたい」から、『打』「シャーロックホームズの舞台イギリスに行ってみたい」ので『英』今年ならではの一文字『脈』は、「ミャクミャクのように脈々と人生を歩んでいきたいから