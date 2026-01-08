立憲民主党の平岡秀夫衆議院議員は年頭の記者会見で、高市政権に対峙していく姿勢を示しました。（平岡秀夫氏）「高市内閣が発足し非常に高い支持率を得ているが、私から見ると大変危うい政権と思うので、国会でしっかりと問題点を追及していく形で健全な野党としての存在を示していきたい」平岡さんは、いわゆる台湾有事が存立危機事態になり得るとした高市総理大臣の答弁は「過去の歴史に照らしてみれば言い過ぎた」とし、修正・