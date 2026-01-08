新しい年を迎え警察官の士気を高めようと県警は年頭視閲式を行いました。岩瀬聡本部長は県警で相次いだ不祥事を受け取り組んでいる再発防止対策について「本年も引き続きしっかりと進めていく必要がある」と述べました。鹿児島市で行われた県警の年頭視閲式には警察官約230人が参加しました。岩瀬聡本部長は相次いだ不祥事を受け、一昨年から取り組んでいる再発防止対策に触れました。（県警・岩瀬聡本部長）「一昨年以来取り