海上自衛隊のパイロットを養成する下関市の小月航空基地で、今年初めての訓練飛行が行われました。初訓練飛行を前に、海上自衛隊小月教育航空群の井上貴嗣群司令が、「航空部隊の中核を担うという役割を改めて認識し、 自ら進んで学びとる積極的な姿勢を維持してください」と訓示しました。続いて教官と航空学生がT-5練習機に乗り込み、訓練が始まりました。小月航空基地は、海上自衛隊員がパイロットになるための基礎的な知識や技