第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の男子3回戦と準々決勝が8日（木）に行われた。 大会3連覇中の駿台学園（東京）は日本航空（山梨）との3回戦を制すと、続く準々決勝で福井工大福井（福井）と激突。対戦相手の福井工大福井は、大物ルーキー田中洸擁する川内商工（鹿児島）との3回戦を勝ち上がっていた。なお、この両チームは2024年大会の決勝でも対戦して