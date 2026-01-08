トルコで目撃されたのは暴走車による事故の瞬間です。横断歩道を渡っていた男性。走ってきた車をやり過ごそうと立ち止まると、白い車が猛スピードで中央分離帯を越え、勢いそのままに道路を突っ切ると歩道に乗り上げました。歩行者は尻もちを付きながら、間一髪のところで衝突を回避。事故はなぜ起きたのでしょうか。地元メディアによりますと、運転していた女性から基準値を超えるアルコールを検出、しかも無免許だったということ