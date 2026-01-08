契約満了した横浜ＦＣの伊藤翔（資料写真）Ｊ２横浜ＦＣは８日、ＦＷ伊藤翔（３７）との契約満了を発表した。クラブを通じ「どんな状況でも声援を送ってくれた三ツ沢での光景は忘れない」などとコメントした。２００７年に愛知・中京大中京高からフランスのグルノーブルに入団。その後、国内の複数クラブを渡り歩き、２１年に横浜ＦＣに加入した。同年夏に松本に期限付き移籍し、２２年に復帰後は２度のＪ１昇格に貢献した。