大阪の人気ラーメン店「王道家直系 我道家 OSAKA店」で、訪日外国人観光客と日本人の価格を別々に設定する「二重価格」をめぐって、議論が勃発している。「同店は1月4日、公式Xに《只今、中国人が店でトラブルを起こしており警察を要請しております。外国人トラブルの9割が中国人という事もあり、中国人をこの先出入り禁止にしようと思います》と投稿し、大きな話題となっていました。同店は、券売機のいちばん最初の画面に『