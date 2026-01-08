伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」が８日、幕を開けた。大月渉（３７＝伊勢崎）は９Ｒで好スタートを決め３番手発進。２周回で先頭を奪う速攻劇を見せたが、早川清太郎に５周回で抜かれ２着と悔しい結果に終わった。「清太郎さんとはコーナーを立ち上がってからのスピードが違う。そこで離される感じ。自分の乗り方もあるけど、そこはもう少し」と冷静に振り返った。ただ「前節、クランクを替えてからいい。初日も