「ホロライブ」所属のVTuber・桃鈴ねねさんが、8日までにエックスを更新。1月は多忙などにより配信頻度が少なくなることをファンへ報告した。【写真】ファンから多くの心配と労いが集まった桃鈴ねねさんの“報告”ホロライブ5期生のねねさんは、6日に「【お知らせ】」と題したポストを投稿。「1月はお仕事や各種提出物、引越し作業が重なっており、少し余裕がない状況です。そのため、1月中の配信については『できたらラッキー