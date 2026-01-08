連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを務める女優の高石あかりが7日、自身のインスタグラムを更新。晴れ着姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられた。【写真】高石あかりの晴れ着をもっと見る高石は投稿で、「今年もエイベックス晴れ着お披露目会にて事務所の方々と一緒に新年のご挨拶をすることができました。ありがとうございます！」と報告。「ちなみに年女です本年もよろしくお