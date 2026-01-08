女優の屋比久知奈、唯月ふうかが８日、川崎市内のＳＵＰＥＲＮＯＶＡＫＡＷＡＳＡＫＩでダブル主演するミュージカル「白爪草」（２２日まで）の初日を迎えた。２０２０年に世界初の全キャストＶＴｕｂｅｒで上映された同名映画を原作にした心理サスペンス。音楽と芝居がぶつかり合う二人ミュージカルとして世界初演となる。２人は双子を演じる。初日を迎えた屋比久は「劇場入りして、セット、照明、音響、映像、衣裳、ヘア