清春が1月12日より、新たな情報発信拠点となるオフィシャルYouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』を開設する。毎週月曜日18:00に更新される予定だ。『おきるねるきよはる』では、これまでベールに包まれていた“起床から就寝まで(おきる・ねる)”のリアルな日常や美学を解禁。私生活や思考、かねてより造詣の深いファッションについて明かされるほか、古着マニアとしての一面や日常の過ごし方など、57歳となった清春の生き様が