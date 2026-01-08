ずっと1位だった息子が、転校生に負けて初めての2位に。ゴール後、泣き崩れる息子を見たママ友が心無い一言を私に浴びせてきました。しかしその直後、涙を拭いた息子が放った「かっこよすぎる一言」とは？ 友人が、体験談を語ってくれました。 ゴール後の涙 中学生の息子は陸上クラブに入り、毎日熱心に練習していました。 その甲斐あって、学校のマラソン大会ではいつも1位。 しかし、今年入ってきた転校生は、